Інтерфакс-Україна
Події
21:47 14.05.2025

Пісторіус підтримав стратегію нерозголошення інформації про постачання озброєння в Україну

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Пісторіус підтримав стратегію нерозголошення інформації про постачання озброєння в Україну

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що підтримує стратегію уряду щодо того, щоб не розкривати дані про передане озброєння Україні.

"Якщо ми оприлюднимо занадто багато подробиць про постачання зброї, це піде тільки на користь Путіну. Тому федеральний уряд хоче відтепер "спілкуватися більш обережно", - заявив Пісторіус в інтерв'ю WirtschaftsWoche у середу.

Міністр оборони Німеччини також зазначив, що країна допоможе Україні у першу чергу з системами протиповітряної оборони, але також з багатьма іншими системами та боєприпасами.

 

 

 

 

Теги: #зброя #німеччина

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