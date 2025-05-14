Інтерфакс-Україна
Події
18:14 14.05.2025

Нацполіція знешкодила злочинну організацію та вилучила понад 17 млн доз наркотиків

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Нацполіція знешкодила злочинну організацію та вилучила понад 17 млн доз наркотиків
Фото: https://npu.gov.ua

Національна поліція України провела найбільшу спецоперацію з ліквідації наркобізнесу в Україні: викрито міжрегіональну злочинну організацію у складі 67 учасників, які виготовляли та збували психотропні речовини, вилучено понад 17 млн доз наркотиків.

"Поліцейські провели 230 обшуків та викрили міжрегіональну злочинну організацію у складі 67 учасників, які виготовляли та збували психотропні речовини - альфа-PVP, амфетамін та мефедрон, у промислових масштабах. Вилучено наркотики вартістю понад 2 мільярди гривень", -йдеться в повідомленні Нацполіції на сайті в середу.

За інформацією поліції, правоохоронці провели багатоетапну спецоперацію на території 15 областей, ліквідували 19 нарколабораторій та 17 складів.

Поліцейські встановили, що за організацією масштабного наркобізнесу та формуванням стійкого кримінального угруповання стоїть 32-річний чоловік - уродженець Донецької області, який проживає у Київській області та раніше був судимий за торгівлю прекурсорами.

"До складу злочинної групи входили ще 66 осіб, які забезпечували функціонування розгалуженої мережі нарколабораторій та здійснювали збут психотропів по всій території України. Угруповання мало розвинену ієрархічну структуру з чітким розподілом ролей між його учасниками", - зазначається в повідомленні.

В поліції уточнюють, що одні спільники координували безперебійне постачання прекурсорів для виготовлення наркотичної продукції з країн Європейського Союзу та Азії до України. Інші ділки відповідали за належне утримання складів, де фасували та зберігали психотропні речовини, прекурсори, інші хімічні сполуки й лабораторне обладнання. Ще одна ланка ділків виконувала роль так званих хіміків-лаборантів, зокрема у спеціально облаштованих лабораторіях синтезували прекурсори в психотропи.

Представники останньої ланки злочинного угруповання відповідали за реалізацію готового "товару" гуртовими партіями у всі регіони України. Для цього були залучені дистриб’ютори, які маскували наркотики у відправленнях та під вигаданими анкетними даними направляли "клієнтам", або ж створювали "мастерклади".

"З метою введення в оману працівників служб доставки наркотики також маскували під різноманітні товари. Зокрема, наркоділки зі столиці пересилали їх під виглядом продукції інтимного призначення, наносячи на пакування фірмові штампи відповідних магазинів", - йдеться в повідомленні.

Щомісячно учасники угруповання виготовляли понад 700 кг психотропної продукції, що за цінами "чорного" ринку становить понад 300 млн грн.

Розрахунки за реалізовану наркопродукцію проводилися переважно криптовалютою, що забезпечувало анонімність злочинної діяльності.

За інформацію Нацполіції, загальний обсяг наркотиків, вилучених у ході проведення слідчих дій, еквівалентний 17 мільйонам доз. Збут такої партії готового "товару" міг принести фігурантам близько 2 млрд грн незаконного прибутку.

Поліцейські затримали 67 членів злочинного угруповання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції повідомили їм про підозру за низкою статтей Кримінального кодексу України залежно від їх участі в протиправній діяльності.

Теги: #нацполіція #наркобізнес

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