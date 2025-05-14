Інтерфакс-Україна
Події
17:43 14.05.2025

У "Києві Цифровому" проходить опитування про міські толоки

1 хв читати
У "Києві Цифровому" проходить опитування про міські толоки

У застосунку "Київ Цифровий" у киян запитують, як зробити толоки в місті кращими.

"У столиці завершився весняний двомісячник з благоустрою, до якого долучилися майже 14,5 тисяч містян. У межах понад 350 толок прибирали території, висаджували дерева, оновлювали дитячі майданчики та озеленювали місто. За час двомісячника прибрали близько 400 стихійних сміттєзвалищ, які псують вигляд міста й становлять загрозу довкіллю. Щоб організувати майбутні толоки ефективніше та залучити більше містян, Департамент територіального контролю хоче дізнатися вашу думку", - ідеться в застосунку.

Зокрема, від киян хочуть дізнатися: чи беруть вони участь у весняних чи осінніх толоках; чи стикалися вони зі стихійними сміттєзвалищами в столиці; чи сортують вони сміття; як місто може покращити організацію толок.

Опитування триватиме до 21 травня 2025 року.

 

Теги: #опитування #київ_цифровий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:23 14.05.2025
КМІС: 51% українців прихильні до спільного мирного плану Європи і України

КМІС: 51% українців прихильні до спільного мирного плану Європи і України

10:35 14.05.2025
КМІС: 71% українців негативно ставиться до проведення виборів під час тимчасового перемир’я з гарантіями

КМІС: 71% українців негативно ставиться до проведення виборів під час тимчасового перемир’я з гарантіями

09:17 12.05.2025
Опитані у "Києві Цифровому" підтримали найменування трьох скверів столиці

Опитані у "Києві Цифровому" підтримали найменування трьох скверів столиці

16:18 08.05.2025
Українське суспільство виснажене, але зберігає стійкість, - опитування

Українське суспільство виснажене, але зберігає стійкість, - опитування

16:01 07.05.2025
В Україні до 31% зросла кількість споживачів тютюну - соцопитування

В Україні до 31% зросла кількість споживачів тютюну - соцопитування

10:43 07.05.2025
Майже половина українців має позитивні очікування від угоди про копалини, майже чверть - негативні

Майже половина українців має позитивні очікування від угоди про копалини, майже чверть - негативні

19:36 01.05.2025
Очікування бізнесу у квітні повернулися в зону негативних значень – НБУ

Очікування бізнесу у квітні повернулися в зону негативних значень – НБУ

11:15 29.04.2025
В Україні 13% російськомовних та 19% двомовних громадян, 38% за вивчення російської у школах – соцопитування

В Україні 13% російськомовних та 19% двомовних громадян, 38% за вивчення російської у школах – соцопитування

18:34 28.04.2025
Рух поїздів Kyiv City Express з'явився в "Київ Цифровий"

Рух поїздів Kyiv City Express з'явився в "Київ Цифровий"

17:57 21.04.2025
У "Києві Цифровому" проходить опитування про перейменування вул. Лаврської і парка "Юність"

У "Києві Цифровому" проходить опитування про перейменування вул. Лаврської і парка "Юність"

ВАЖЛИВЕ

У Сумах двоє загиблих, дев'ятеро постраждалих, з них двоє у важкому стані – міськрада

Відомо про загиблого внаслідок ракетного удару РФ по промисловому об'єкту в Сумах – МВА

Армія РФ ударила по промисловому об'єкту в Сумах – міська влада

У Раді Європи дали "зелене світло" створенню Спеціального трибуналу за злочини агресії, скоєні росіянами

Сильний вітер очікується в Україні в четвер, у Карпатах дощ і мокрий сніг

ОСТАННЄ

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбулу в п'ятницю, але не впевнені, чи буде там Путін – ЗМІ

Верховна Рада просить президента посмертно присвоїти звання "Герой України" Вікторії Рощиній

Франція внесла на рахунок Чорнобильського фонду ЄБРР EUR10 млн для відновлення конфайнмента над "Укриттям" на ЧАЕС

"Нова пошта" через обстріли закрила одне відділення в Херсоні

Кількість ДТП в Україні збільшилась на 4%, експерти пропонують зменшити нештрафований ліміт до +10 км/год

Гладковський в Іспанії, але не є затриманим - адвокат

У наступні 2 тижні є можливість справді покращити ситуацію в Україні – генсек НАТО

Законопроєкт "Про наставництво" дає дітям шанс на краще життя - Кондратюк

Україна виступить у першій половині фіналу "Євробачення 2025"

Міносвіти запускає мережу стартап-шкіл - інкубаторів - акселераторів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА