У "Києві Цифровому" проходить опитування про міські толоки

У застосунку "Київ Цифровий" у киян запитують, як зробити толоки в місті кращими.

"У столиці завершився весняний двомісячник з благоустрою, до якого долучилися майже 14,5 тисяч містян. У межах понад 350 толок прибирали території, висаджували дерева, оновлювали дитячі майданчики та озеленювали місто. За час двомісячника прибрали близько 400 стихійних сміттєзвалищ, які псують вигляд міста й становлять загрозу довкіллю. Щоб організувати майбутні толоки ефективніше та залучити більше містян, Департамент територіального контролю хоче дізнатися вашу думку", - ідеться в застосунку.

Зокрема, від киян хочуть дізнатися: чи беруть вони участь у весняних чи осінніх толоках; чи стикалися вони зі стихійними сміттєзвалищами в столиці; чи сортують вони сміття; як місто може покращити організацію толок.

Опитування триватиме до 21 травня 2025 року.