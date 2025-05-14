Інтерфакс-Україна
Події
17:06 14.05.2025

Законопроєкт "Про наставництво" дає дітям шанс на краще життя - Кондратюк

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Законопроєкт "Про наставництво" дає дітям шанс на краще життя - Кондратюк

Законопроєкт "Про наставництво", прийнятий Верховною Радою у першому читанні, дає дітям шанс на краще життя, вважає віцеспікерка Олена Кондратюк.

"Наставник - це не розкіш, а базова потреба. Цей законопроєкт дає нашим дітям шанс на краще життя і самореалізацію. Він визначає хто може бути наставником і кому це потрібно. Також вводяться дві форми наставництва. Індивідуальна, коли один наставник допомагає конкретній дитині і корпоративна, коли наставниками стають компанії або організації", - цитує Кондратюк пресслужба апарату Верховної Ради.

На її переконання, це відкриває великі можливості для залучення бізнесу, громадських ініціатив і небайдужих людей у допомозі дітям.

За словами Кондратюк, зараз наставництво в українському законодавстві дозволено тільки для дітей-сиріт і тих, хто офіційно позбавлений батьківського піклування.

"Але дітей, які нині потребують наставника, набагато більше. Це діти, які втратили тата чи маму на війні. Це ті, хто повернувся з депортації. Це випускники інтернатів, молоді самотні мами. Вони не мають підтримки. Не мають дорослого поряд, який підкаже, вислухає, скаже: "Я поруч. У тебе все вийде", - наголосила Кондратюк.

Віцеспікерка підкреслила, що у Європі давно роблять ставку на людські стосунки, а не інтернати. Водночас американські дослідження показують: діти з наставником рідше вживають алкоголь і наркотики, частіше здобувають освіту, беруть участь у волонтерстві, стають лідерами.

Верховна Рада у середу прийняла за основу законопроєкт №13200 "Про наставництво". Кондратюк є співавторкою законопроєкту.

Теги: #законопроєкт #кондратюк

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