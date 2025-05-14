Інтерфакс-Україна
Події
16:26 14.05.2025

Директор НАБУ: до нас немає претензій щодо морального відшкодування через незаконні слідчі дії

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Директор НАБУ: до нас немає претензій щодо морального відшкодування через незаконні слідчі дії

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос заявляє про відсутність позовів до Бюро щодо відшкодування моральної шкоди в зв'язку з незаконними діями детективів та слідчих.

"Немає зараз у мене фактів щодо заявлення позову про відшкодування моральної шкоди проти НАБУ через незаконні дії слідчих, детективів і прокурорів", - сказав Кривонос в інтерв'ю Forbes Ukraine, оприлюдненому в середу на ютюб-каналі.

Директор НАБУ уточнив, що вважає роботу детективів і слідчих Бюро якісною, про що також свідчать і рішення судів по справах.

"Є кримінальна юстиція, є абсолютно процесуально незалежні детективи і прокурори САП, які мають слідчу версію, які бачать ознаки складу злочину і які беруть на себе абсолютну відповідальність за те, що вони роблять", - додав він.

Говорячи про те, чи вбачає він проблему для бізнесу в безстрокових фактових провадженнях, Кривонос зазначив, що проблема не в строках досудового розслідування, а в правоохоронному органі, який апелює ними.

"У слідчого іншого правоохоронного органу, щоб "кошмарити" бізнес, є дуже чіткий і зрозумілий набір інструментів. Йому абсолютно байдуже, чи обмежений строк досудового розслідування… Він візьме стільки йому потрібно ухвал на проведення обшуку, інших слідчих дій… Він стільки разів викличе на допит, скільки йому потрібно… за різними фабулами", - пояснив Кривонос.

Директор НАБУ відмовився коментувати до рішення суду "щоб не спотворити думку суду" кейси на кшталт справи ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського та його колишнього першого заступника Володимира Шульмейстера, яких звинувачують у зловживанні владою. "В цій дискусії поставити крапку має суд, чи є там склад злочину, чи немає, чи винна особа, чи ні", - наголосив він.

Теги: #кривонос #набу

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