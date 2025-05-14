Інтерфакс-Україна
Події
16:12 14.05.2025

Трамп заявив, що чекає "хороших новин" щодо врегулювання російсько-української війни у найближчі дні

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Трамп заявив, що чекає "хороших новин" щодо врегулювання російсько-української війни у найближчі дні

Президент США Дональд Трамп вважає, що незабаром можуть з'явитися "хороші новини" про російсько-українську війну, повідомляє NBC News.

"Я думаю, що ми отримаємо досить хороші новини звідти сьогодні і, можливо, завтра, а може, і в п'ятницю, чесно кажучи, але подивимося", - сказав Трамп у середу в Катарі після зустрічі з еміром.

Під час польоту він також сказав журналістам, які подорожували з ним, що він все ще розглядає можливість поїхати у четвер до Туреччини на російсько-українські переговори, повідомивши, що Володимир Путін хоче, щоб він був там. "Я не знаю, чи він (Путін – ІФ-У) приїде… Я знаю, що він хотів би, щоб я був там, і це можливо. Якби ми могли закінчити війну, я б думав про це. Завтра у нас все заброньовано, ви це розумієте", - сказав Трамп.

Відповідаючи на запитання журналіста про переговори у четвер, президент США сказав, що його щільний графік "не означає, що я не зроблю цього, щоб врятувати багато життів і повернутися". Трамп додав, що не знає, чи прибуде в Туреччину Путін, якщо його самого там не буде.

Як повідомлялося, Трамп у вівторок відвідав Саудівську Аравію, а в середу прибув до Катару.

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом в четвер в Анкарі та повідомив про домовленість між ними разом полетіти до Стамбулу, якщо туди прибуде Путін. Він також заявляв, що йому невідомо, чи прибуде до Туреччини Трамп, але відзначив, що його участь у мирних перемовинах мала б додатковий імпульс для того, щоб туди прилетів Путін.

Американські ЗМІ повідомляли, що в Стамбул планують вирушити спецпосланець Трампа по Україні Кіт Келлог і спецпосланець по Близькому Сходу Стів Віткофф.

Теги: #перемовини #туреччина #трамп

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