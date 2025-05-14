Інтерфакс-Україна
Події
15:10 14.05.2025

В партії "УДАР" заявили про начебто заплановані на четвер обшуки у депутатів Київради

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Правоохоронці начебто планують провести обшуки у депутатів Київської міської ради у четвер, 15 травня, стверджують у фракції партії "Удар" в Київраді з посиланням на власні джерела.

"За повідомленням джерел із правоохоронних органів, саме у четвер заплановане масове проведення слідчих дій у опозиційних до центру депутатів Київради під вигаданими приводами. Зокрема, планується шукати публічні і відкриті документи про відрядження. Проте, чомусь тільки у депутатів із опозиційних фракцій. Саме для того, аби не допустити їх появу на пленарному засіданні", - йдеться в заяві на сторінці фракції у Facebook в середу.

Також відзначається, що за останній тиждень депутати опозиційних фракцій Київради, які з лютого 2022 року захищають Україну, рішенням вищого військового командування були переведені у інші військові частини, аби не допустити їх появу на пленарному засіданні.

"15 травня 2025 року має відбутися продовження чергового пленарного засідання Київради. На порядку денному важливі питання для функціонування міста. Мова йде про внесення змін до бюджету Києва на цей рік, аби місто належно функціонувало. Про внесення змін до програми "Турбота", аби постраждалі від обстрілів кияни могли орендувати житло на час відновлення їх будинків. Про доплати для молодшого медичного персоналу, аби втримати престиж роботи столичних медсестер. Про збільшення допомоги для армії на 500 млн грн та призначення уповноваженого з питань ветеранів", - повідомили у фракції.

У зв'язку з цим у фракції "Удар" закликали центральну владу та правоохоронні органи припинити тиск на депутатський корпус Київради.

Теги: #київрада #партія_удар

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