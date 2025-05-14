Рада ухвалила закон щодо захисту прав депортованих до РФ дітей

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про охорону дитинства" (№9495) щодо захисту прав примусово депортованих до Росії дітей, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"270 нардепів в цілому підтримали законопроєкт щодо захисту прав примусово переміщених до РФ дітей… Ним закріплюється поняття "депортована дитина" та "примусово переміщена", - написала Геращенко у Телеграмі у середу.

За її словами, закон вводить чітке юридичне визначення депортованих і переміщених дітей і зобов'язує Кабінет міністрів розробити механізм повернення, реінтеграції та адаптації таких дітей.