В Іспанії затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського, обвинуваченого в завданні збитків державі на 17,4 млн грн

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В Іспанії затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО, обвинуваченого у справі щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 млн грн, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"14 травня 2025 року на території Королівства Іспанія місцевими правоохоронними органами затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО, обвинуваченого у справі САП та НАБУ щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень", - йдеться в повідомленні САП у середу.

У повідомленні не вказано ім'я затриманого, йдеться про Олега Гладковського.

В САП інформують, що наразі вирішується питання щодо екстрадиції особи до України.

Антикорупційна прокуратура нагадує, що в ході досудового розслідування встановлено, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, у якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

"У жовтні 2019 року особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. 02.07.2021 обвинувальний акт у справі направлено до ВАКС для розгляду по суті", - зазначається в повідомленні.

За інформацією САП, в листопаді 2023 року вказаний обвинувачений виїхав з України. У квітні 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила його в розшук.