Інтерфакс-Україна
Події
11:45 14.05.2025

В Іспанії затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського, обвинуваченого в завданні збитків державі на 17,4 млн грн

1 хв читати
В Іспанії затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського, обвинуваченого в завданні збитків державі на 17,4 млн грн
Фото: Слово і діло

В Іспанії затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО, обвинуваченого у справі щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 млн грн, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"14 травня 2025 року на території Королівства Іспанія місцевими правоохоронними органами затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО, обвинуваченого у справі САП та НАБУ щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень", - йдеться в повідомленні САП у середу.

У повідомленні не вказано ім'я затриманого, йдеться про Олега Гладковського.

В САП інформують, що наразі вирішується питання щодо екстрадиції особи до України.

Антикорупційна прокуратура нагадує, що в ході досудового розслідування встановлено, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, у якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

"У жовтні 2019 року особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. 02.07.2021 обвинувальний акт у справі направлено до ВАКС для розгляду по суті", - зазначається в повідомленні.

За інформацією САП, в листопаді 2023 року вказаний обвинувачений виїхав з України. У квітні 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила його в розшук.

Теги: #іспанія #затримання #гладковський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:01 12.05.2025
Росія повинна сказати, чи хоче миру, погодившись на безумовне 30-денне припинення вогню - МЗС Іспанії

Росія повинна сказати, чи хоче миру, погодившись на безумовне 30-денне припинення вогню - МЗС Іспанії

23:11 10.05.2025
СБУ затримала кримінального авторитета Олійника на прізвисько Умка - ЗМІ

СБУ затримала кримінального авторитета Олійника на прізвисько Умка - ЗМІ

14:49 09.05.2025
Затримано проректора військової академії, який змушував підлеглих будувати йому будинок

Затримано проректора військової академії, який змушував підлеглих будувати йому будинок

18:12 08.05.2025
Поліція затримала чоловіка, який розстріляв людей на Софіївській Борщагівці під Києвом

Поліція затримала чоловіка, який розстріляв людей на Софіївській Борщагівці під Києвом

10:14 02.05.2025
Спільно з правоохоронцями Франції та Монако затримано сина експрезидента Мотор Січі за розкрадання активів

Спільно з правоохоронцями Франції та Монако затримано сина експрезидента Мотор Січі за розкрадання активів

23:38 28.04.2025
Зеленський запропонував уряду Іспанії допомогу в подоланні наслідків блекауту

Зеленський запропонував уряду Іспанії допомогу в подоланні наслідків блекауту

19:01 28.04.2025
Відновлення енергосистеми Іспанії може зайняти до 10 годин

Відновлення енергосистеми Іспанії може зайняти до 10 годин

22:12 18.04.2025
Поліцейські затримали двох підлітків, що побили військового у Гідропарку

Поліцейські затримали двох підлітків, що побили військового у Гідропарку

14:45 17.04.2025
У Туреччині затримали понад 500 осіб у межах операції з боротьби з наркоторгівлею

У Туреччині затримали понад 500 осіб у межах операції з боротьби з наркоторгівлею

04:36 06.04.2025
У Дрогобичі через затримання водія зупинився рух автобусів, в ТЦК відповіли

У Дрогобичі через затримання водія зупинився рух автобусів, в ТЦК відповіли

ВАЖЛИВЕ

17-й пакет санкцій для РФ буде остаточно затверджено Радою ЄС 20 травня

ЄС погодив 17-й пакет санкцій проти Росії, до списку внесено ще 189 суден тіньового флоту

Директор-художній керівник Молодого театру Білоус залишив посаду за угодою сторін

Внаслідок удару БПЛА по Сумах загинула людина, ще дві зазнали поранень

Росія атакувала Україну балістичною ракетою та 145 БпЛА: збито 80 дронів, ще 42 локаційно втрачені

ОСТАННЄ

У Києві до 8 років тюрми засуджено пенсіонерку, яка вбила качалкою свого 82-річного чоловіка

У Кремлі поки що не готові назвати склад російської делегації на переговорах з Україною в Стамбулі

Ердоган провів онлайн-зустріч з Трампом, кронпринцем Саудівської Аравії та президентом Сирії

У ФРН та Швейцарії заарештовано трьох українців за підозрою в диверсіях на користь РФ – ЗМІ

У Києві судитимуть посадовця КС, який організував схему для ухилянтів

Посли G7 зустрілися з українськими лідерами опозиції

17-й пакет санкцій для РФ буде остаточно затверджено Радою ЄС 20 травня

Кабмін затвердив необхідні для відкриття 1-го переговорного кластеру з ЄС дорожні карти

КМІС: 51% українців прихильні до спільного мирного плану Європи і України

Стрілянину в київському готелі вчинив нетверезий житель Хмельниччини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА