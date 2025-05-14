Кабмін затвердив необхідні для відкриття 1-го переговорного кластеру з ЄС дорожні карти

Кабінет міністрів затвердив дорожні карти, які потрібні для відкриття першого кластеру в передвступних перемовинах України та Європейського Союзу, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Дорожні карти стосуються сфери верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій. Вони цілком відповідають міжнародним зобов’язанням України, нашим стратегічним та програмним документам", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, також уряд схвалив переговорну позицію за першим кластером перемовин "Основи процесу вступу до ЄС".

"Робимо важливі кроки до членства в Євросоюзі. Наші цілі незмінні: цього року відкрити перемовини за усіма шістьма переговорними кластерами, а після завершення війни стати невід’ємною частиною єдиної Європи", - додав він.

Як повідомлялося, єврокомісар з питань розширення Марта Кос сподівається на відкриття перших трьох кластерів переговорів України з ЄС щодо вступу в Союз ще у першому півріччі цього року – під час головування Польщі, а решти трьох до грудня. Пізніше, вона заявила, що є чітка перспектива до кінця 2025 року відкрити всі переговорні Кластери.

20 березня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила про готовність України відкривати переговорні кластери про вступ до ЄС як послідовно, так і в рамках однієї міжурядової конференції, залежно від ходу перемовин із угорською стороною.

Процедура ЄС визначає 35 переговорних розділів-глав. За цими розділами Єврокомісія спочатку проводить офіційний скринінг відповідності законодавства України праву ЄС. 33 із 35 переговорних розділів згруповані в шість тематичних кластерів, тоді як глави 34 "Інституції" та 35 "Інші питання" розглядатимуться окремо.

Президент і прем’єр України заявляють про завдання завершити процес вступу України в ЄС протягом приблизно п’яти років - до 2030 року.