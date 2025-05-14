КМІС: 51% українців прихильні до спільного мирного плану Європи і України

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки стосовно сприйняття мирних планів від США, від Європи та України та від Росії, 51% українців прихильні до спільний мирного плану Європи і України, вважають спільний план Європи і України зовсім неприйнятним – 40%.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного упродовж 2-12 травня 2025 року.

Зазначається, що респонденту випадково обирався і зачитувався лише один із трьох варіантів-планів, при цьому не зазначалось, що цей план є від США / від Європи з Україною / від Росії, оскільки "авторство" плану в тексті запитання може суттєво впливати на сприйняття респондентами.

Умовний план США: Група європейських держав, але без США, дають Україні гарантії безпеки; Росія зберігає контроль над окупованими територіями; США офіційно визнає Крим частиною Росії; Україна рухається до вступу до ЄС; США та Європа скасовують усі санкції проти Росії.

Умовний план Європи і України: Україна отримує надійні гарантії безпеки від Європи і США; Росія зберігає контроль над окупованими територіями, але Україна і світ офіційно цього не визнають; Україна рухається до вступу до ЄС; Після встановлення сталого миру США поступово пом’якшує свої санкції проти Росії

Умовний план Росії: Україна має суттєво скоротити армію та обмежити озброєння; Україна назавжди відмовляється від членства в НАТО; Під контроль Росії переходять міста Херсон, Запоріжжя та загалом уся територія Донецької, Запорізької, Херсонської областей; Україна офіційно визнає всі окуповані території частиною Росії і назавжди відмовляється від них; Україна рухається до вступу до ЄС; США та Європа скасовують усі санкції проти Росії

"Абсолютна більшість українців – 82% – категорично відкидає план Росії для встановлення миру. Лише 10% респондентів можуть погодитися на вимоги Росії. По-друге, умовний план США можуть прийняти 29% респондентів (причому переважно респонденти підкреслювати, що цей варіант є важким для них), але більшість – 61% – вважають його категорично неприйнятним. Водночас, по-третє, помітно більшу прихильність викликає спільний план Європи і України. Так, у цьому випадку 51% українців хоч і без ентузіазму, але можуть підтримати його. Вважають спільний план Європи і України зовсім неприйнятним – 40%", - повідомляється у пресрелізі КМІС за підсумками дослідження на сайті у середу.

КМІС вказує, що у всіх регіонах населення категорично проти вимог Росії і лише незначна частина готова для миру прийняти її вимоги. Також у всіх регіонах переважно населення не підтримує умовний план США. Водночас сприйняття спільного плану Європи і України має помітну регіональну диференціацію. Так, на Заході (44% проти 47%) та на Півдні (44% проти 47%) думки розділилися майже порівну. У Центрі (56% проти 33%) і на Сході (69% проти 23%) більшість готові прийняти план. Утім, нагадуємо, що вибірки для кожного регіону невеликі, тому дані треба інтерпретувати обережно.

"На момент підготовки публікації гостро обговорюються можливі прямі перемовини між Україною і Росією 15 травня в Стамбулі, зокрема, між В. Зеленським та В. Путіним. З травня 2022 року КМІС в опитуванні для Національного демократичного інституту США ставить запитання "На Вашу думку, чи повинна Україна вступати в переговори з Росією задля спроби досягнення миру?". У травні 2022 року 59% підтримували перемовини України і Росії, але далі цей показник знизився до 29% у січні 2023 року. Потім підтримка перемовин почала зростати і досягнула 57% у травні 2024 рок. Зараз, скоріше за все, показник ще вищий, тобто загалом більшість українців готові прийняти факт перемовин з Росією", - прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого за власною ініціативою додав запитання про сприйняття окремих мирних планів для завершення війни. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1010 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.