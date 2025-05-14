Інтерфакс-Україна
Події
09:08 14.05.2025

Через атаки ворожих БпЛА постраждало троє мирних жителів Харківщини

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Через атаки ворожих БпЛА постраждало троє мирних жителів Харківщини
Фото: Харківська обласна прокуратура

ЗС РФ вдарили БпЛА "Герань-2" по с. Олександрівка Близнюківської ТГ Лозівського району Харківської області.

"Пошкоджено житлові будинки, гараж, автомобіль, трактори. Постраждали троє мирних мешканців — поранень дістали двоє чоловіків віком 49 і 54 роки, 93-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, у Валках зафіксовано влучання ворожого БпЛА, за попередніми даними, "Ланцет", по вантажному автомобілю, припаркованому на узбіччі. Вантажівка та паркан біля будинку, розташованого поруч, зазнали пошкоджень. Без постраждалих.

Розпочаті досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #харківська_область #бпла_рф

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