Окупанти втратили впродовж доби 1240 військовослужбовців - Генштаб

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Впродовж доби втрати окупантів склали 1240 одиниць живої сили та 193 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.30 середи.

Зокрема українськими воїнами знищено два танки, 14 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, одну РСЗВ, три засоби ППО, 126 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику 82 знищених БПЛА оперативно-тактичного рівня.