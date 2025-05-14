Ми повинні вийти з політичною перемогою - припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним – Зеленський про переговори з Путіним

Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності досягти реальних результатів на ймовірних прямих переговорах з Путіним у Туреччині, повідомляє видання Libération, якому Зеленський дав ексклюзивне інтерв'ю у вівторок.

Напередодні переговорів у Туреччині, які мають розпочатися 15 травня 2025 року, президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю виданню Libération заявив, що його ймовірна зустріч з Путіним повинна мати конкретний результат.

"Важливо розуміти мету моєї зустрічі з Путіним… Якщо я зустрінуся з ним, ми повинні вийти з політичною перемогою - припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним", - наводить слова Зеленського Libération.

Окрім того український президент наголосив в інтерв'ю Libération на необхідності надійного, збалансованого посередництва, яке б поважалося обома сторонами. "Росіяни не будуть довіряти нам, ми не будемо довіряти росіянам", - сказав він, згадавши США як можливого гаранта механізму контролю.