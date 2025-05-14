Інтерфакс-Україна
Події
06:20 14.05.2025

Росія завищує цифри мобілізації щоб тиснути на Україну й Захід під час переговорів - ISW

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Путін, ймовірно, завищує показники мобілізації до армії, щоб створити враження більших військових можливостей РФ на переговорах з Україною й Заходом, повідомляють експерти "Інституту вивчення війни" (ISW) в аналітичному звіті за 13 травня.

"Путін заявив 13 травня, що щомісяця до російської армії добровільно вступають від 50 000 до 60 000 осіб. Путін назвав цю цифру в рамках заяви про те, що в Росії щомісячний призов вищий, ніж в Україні, і тому, можливо, він перебільшує ці цифри, щоб продемонструвати наявність великої російської армії на тлі переговорів з Україною і Заходом, що ведуться в даний час", - сказано в звіті ISW.

Окрым того, аналітики зазначають, що кремлівський диктатор, схоже, "погоджується на значні втрати в обмін на меншу віддачу, щоб отримати перемоги на полі бою і керувати сприйняттям військових можливостей Росії".

"Путін прямо не вказав, коли рівень російського призову досягне 50 000-60 000 осіб щомісяця, але попередні українські та російські заяви вказують на те, що Росія, можливо, збирається досягти цієї цифри у 2025 році", - констатують експерти ISW.

Джерело: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-13-2025

Теги: #війна #мобілізація #рф

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