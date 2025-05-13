Інтерфакс-Україна
Події
22:36 13.05.2025

З початку доби Сили оборони відбили 125 ворожих атак - Генштаб

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З початку доби відбулося 125 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

" Сьогодні держава-терорист завдала 60 авіаційних ударів, застосувавши 101 керовану бомбу. Окрім того, загарбники залучили для ударів 1052 дрони-камікадзе та здійснили 3580 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 42 штурмові та наступальних дії, дві з яких станом на 22:00 вівторка ще тривали. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/24216

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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