Україна готова до будь-якого формату переговорів, якщо це допоможе досягти справедливого миру – Єрмак

Українська сторона готова до будь-якого формату проведення мирних переговорів, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Президент Зеленський чітко заявив: він поїде до Туреччини, навіть якщо доведеться говорити напряму з Путіним. Ми не маємо ілюзій щодо справжніх намірів Кремля, але також не дамо Росії жодного шансу на обман. Перемовини можливі лише за повного припинення вогню - без ракет, без дронів, без терору", - написав Єрмак в телеграм-каналі.

Він наголосив, що якщо Путін не приїде на переговори, віт має відповісти санкціями й реальним тиском.

"Бо Росія розуміє лише мову сили. Ми очікуємо не заяв, а конкретики: жорсткі санкції проти нафти, газу й фінансової системи РФ мають бути запроваджені негайно, якщо Москва зірве можливість миру", - підкреслив Єрмак.

"Президент Трамп, попри зайнятість, чітко дав сигнал: він підтримує перемовини й навіть розглядає можливість приїзду до Стамбула. Це важливо - такий тиск здатен змусити Путіна з'явитися", - додав він.

Єрмак наголосив, що Україна готова до діалогу, тому що народ заслуговує на шанс на мир.

"Ми не торгуємо територіями. Ми відкриті до серйозного діалогу - після тиші, з гарантіями, з чіткими механізмами контролю. Україна не потребує чужих вимог про вибори. Ми проведемо їх - чесно, прозоро й тоді, коли це буде безпечно для всіх громадян", - резюмував він.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/6221