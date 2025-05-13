УЗ оновила електронний бланк квитка до Польщі

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) оновила бланк електронного квитка на поїзди до Польщі.

"Оновлюємо бланк електронного квитка на поїзди до Польщі. При покупці електронних квитків на сполучення Україна - Польща відправкою з 14 травня пасажири отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка. Він більш зручний у користуванні та відповідає сучасним міжнародним вимогам", - повідомила пресслужба УЗ в фейсбук у вівторок.

Раніше електронні квитки на бланках нового зразка були введені у сполученні Україна-Австрія, а також на маршрутах до Угорщини та Словаччини, йдеться в повідомленні.

В УЗ нагадали, що наразі з України до Польщі та в зворотному напрямку курсують такі поїзди: №89/90 Київ - Перемишль; №705/706, 715/716 Київ - Перемишль; №35/36 Одеса - Перемишль; № 23/24 Київ - Хелм; № 51/52 Київ - Перемишль; № 31/32 Запоріжжя - Перемишль; № 19/20 Київ - Хелм; №93/94 Харків - Хелм; № 73/74 Харків - Перемишль; № 119/120 Київ - Хелм; № 767/768 Рава-Руська - Варшава; №765/766 Рава-Руська - Варшава; №67/68 Київ - Варшава.