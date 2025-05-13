Інтерфакс-Україна
Події
20:22 13.05.2025

Україна абсолютно готова до дійсно ефективного формату розмов

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Україна абсолютно готова до дійсно ефективного формату розмов
Фото: https://www.president.gov.ua/

Українська команда продовжує активно готуватися до візиту в Туреччину, позиція України була детально представлена всім партнерам, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

"Я хочу сьогодні відзначити заяву лідерів країн Північної Європи, країн Балтії. Я хочу подякувати за підтримку, в тому числі за підтримку перемовин. Загалом європейські лідери роблять сильні заяви, роблять дуже сильні кроки. Я хочу подякувати за це ще раз. Ми знаємо думку зокрема і Китаю щодо підтримки припинення вогню і перемовин. Сполучені Штати ясно і недвозначно говорять, що лідери мають зустрітись. Україна абсолютно готова до дійсно ефективного формату розмов", - заявив президент.

Він наголосив, що наразі важливий кожен сигнал про необхідність припинення вогню.

"Дуже важливий кожен сигнал, що потрібне припинення вогню. Тривале і безумовне. Дуже важливий також кожен сигнал, що потрібні прямі перемовини і на найвищому рівні. Саме Путін в Росії все визначає. Саме він має вирішувати питання війни. Це його війна. Тому і перемовини мають бути з ним", - підкреслив Зеленський.

 

20:20:35 EEST-3

 

Теги: #переговори #туреччина #зеленський

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