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Українська команда продовжує активно готуватися до візиту в Туреччину, позиція України була детально представлена всім партнерам, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

"Я хочу сьогодні відзначити заяву лідерів країн Північної Європи, країн Балтії. Я хочу подякувати за підтримку, в тому числі за підтримку перемовин. Загалом європейські лідери роблять сильні заяви, роблять дуже сильні кроки. Я хочу подякувати за це ще раз. Ми знаємо думку зокрема і Китаю щодо підтримки припинення вогню і перемовин. Сполучені Штати ясно і недвозначно говорять, що лідери мають зустрітись. Україна абсолютно готова до дійсно ефективного формату розмов", - заявив президент.

Він наголосив, що наразі важливий кожен сигнал про необхідність припинення вогню.

"Дуже важливий кожен сигнал, що потрібне припинення вогню. Тривале і безумовне. Дуже важливий також кожен сигнал, що потрібні прямі перемовини і на найвищому рівні. Саме Путін в Росії все визначає. Саме він має вирішувати питання війни. Це його війна. Тому і перемовини мають бути з ним", - підкреслив Зеленський.

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