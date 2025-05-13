Інтерфакс-Україна
Події
20:00 13.05.2025

Єрмак обговорив із Рубіо перспективи мирних перемовин – Офіс президента

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Єрмак обговорив із Рубіо перспективи мирних перемовин – Офіс президента

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, який також виконує обов’язки радника президента США з питань національної безпеки.

Єрмак підтвердив готовність президента України Володимира Зеленського прибути на переговори до Туреччини попри те, що станом на зараз немає відповідного підтвердження з боку Володимира Путіна, повідомив Офіс президента.

"Шлях до миру має розпочатися з припинення вогню. І в Російській Федерації таке рішення може ухвалити лише Путін", – зазначив Єрмак.

Очільник Офісу президента також подякував за конструктивний діалог з американською командою, розпочатий 11 березня в Джидді, і запевнив у послідовній позиції України. Україна неодноразово демонструвала свою готовність до повного, безумовного припинення вогню та досягнення справедливого й тривалого миру.

"Нещодавня заява президента Трампа про його можливу присутність на зустрічі в Туреччині є важливим сигналом для російського керівництва й може мати вирішальне значення для забезпечення конструктивних перемовин. Одночасна присутність лідерів США, України та Росії могла б стати важливим кроком на шляху до справжніх переговорів про завершення війни", – наголосив Єрмак.

Сторони домовилися підтримувати постійний діалог для координації спільних дій та узгодження позицій напередодні важливих міжнародних заходів.

 

Теги: #єрмак #розмова #рубіо

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