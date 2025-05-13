Рубіо та інші офіційні особи США вирушать до Стамбула на переговори України та Росії - Трамп

Держсекретар США Марко Рубіо вирушить до Стамбула, де, як очікується, відбудуться переговори РФ і України, заявив у вівторок американський президент Дональд Трамп.

«Ми невпинно працюємо над тим, щоб покласти край жахливому кровопролиттю між Росією та Україною. І що дуже важливо, переговори відбудуться в Туреччині наприкінці цього тижня, можливо, у четвер. І вони можуть дати досить непогані результати. Деякі люди поїдуть туди. Марко поїде туди. Інші поїдуть. І подивимося, чи зможемо ми це зробити», - сказав він під час виступу в Саудівській Аравії.

Раніше у вівторок американські ЗМІ повідомляли, що в Стамбул планують вирушити спецпосланець Трампа по Україні Кіт Келлог і спецпосланець по Близькому Сходу Стів Віткофф.