Інтерфакс-Україна
Події
19:33 13.05.2025

Рубіо та інші офіційні особи США вирушать до Стамбула на переговори України та Росії - Трамп

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Рубіо та інші офіційні особи США вирушать до Стамбула на переговори України та Росії - Трамп

Держсекретар США Марко Рубіо вирушить до Стамбула, де, як очікується, відбудуться переговори РФ і України, заявив у вівторок американський президент Дональд Трамп.

«Ми невпинно працюємо над тим, щоб покласти край жахливому кровопролиттю між Росією та Україною. І що дуже важливо, переговори відбудуться в Туреччині наприкінці цього тижня, можливо, у четвер. І вони можуть дати досить непогані результати. Деякі люди поїдуть туди. Марко поїде туди. Інші поїдуть. І подивимося, чи зможемо ми це зробити», - сказав він під час виступу в Саудівській Аравії.

Раніше у вівторок американські ЗМІ повідомляли, що в Стамбул планують вирушити спецпосланець Трампа по Україні Кіт Келлог і спецпосланець по Близькому Сходу Стів Віткофф.

Теги: #трамп #переговоры #сша

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