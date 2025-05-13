Інтерфакс-Україна
Події
18:54 13.05.2025

Парламентська ТСК взяла в роботу кейс "Текстиль-Контакту" Соколовського щодо тиску правоохоронців

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Парламентська тимчасова спеціальна комісія (ТСК) з питань захисту прав інвесторів розгляне ситуацію щодо дій правоохоронних органів по відношенню до компанії "Текстиль-Контакт", власником якої є підприємець Олександр Соколовський, повідомила народна депутатка, голова ТСК Галина Янченко.

"Взяли в роботу ТСК по захисту інвесторів кейс "Текстиль-Контакт" Олександра Соколовського, які шиють українську форму для українських захисників. Виглядає так, що дії правоохоронних органів блокують та витискають з ринку виробників українського військового одягу. ДБР пише, що ніби одяг "Текстиль-Контакту" неякісний, але відгуки від військових наразі маю лише позитивні", - написала Янченко у Facebook у вівторок.

Вона запропонувала написати в коментарі відгуки щодо форми виробництва "Текстиль-Контакт" (в ідеалі з фото).

Як повідомлялось, Соколовський неодноразово повідомляв про тиск на нього та його компанію правоохоронних органів, зокрема, зі звинуваченнями у "злочинній змові" для особистого незаконного збагачення під час державних закупівель текстильної продукції "неналежної якості і по завищеним цінам".

Представники легкої промисловості у квітні поточного року звернулись до президента України Володимира Зеленського з проханням про особисте втручання в ситуацію, наголошуючи, що замовні кримінальні переслідування та тиск правоохоронців на українських виробників легпрому свідчить про намагання витіснити їх з ринку на користь недоброчесних імпортерів.

Група "Текстиль-Контакт" (TK Group) заснована 1995 року. Наразі є холдингом, що об'єднує весь спектр послуг текстильної промисловості - від сировини і ниток до готових рішень для клієнтів B2B, B2G, B2C. Штат групи налічує близько 1,5 тис працівників.

Засновником групи є Соколовський, голова комітету оборонних закупівель легкої промисловості при Федерації роботодавців України, член громадського руху "Маніфест 42".

Теги: #соколовський #текстиль_контакт #тск

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