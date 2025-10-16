Інтерфакс-Україна
Економіка
20:09 16.10.2025

Група "Текстиль-Контакт" за роки війни інвестувала у розвиток близько $14,5 млн – власник

2 хв читати
Торговельно-промислова група компаній "Текстиль-Контакт" ("ТК-Груп") за роки з початку повномасштабної війни інвестувала у розвиток близько $14,5 млн, повідомив власник групи компаній Олександр Соколовський.

"Ми під час війни десь $14,5 млн доларів інвестували, а легка промисловість - це дуже гра вдовгу… Ми навіть завод з Польщі перевезли і зараз монтуємо його - 65 фур обладнання. Ми за останні три роки заплатили 1,1 млрд грн податків, може це і не дуже багато, але у нас десь 1400+ людей і це близько 300 тис грн податків в рік на людину", - повідомив він на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) в Києві у четвер.

Разом з тим, Соколовський підкреслив, що український бізнес досі відчуває "шалений тиск" правоохоронних органів, і особливо це стосується підприємств, які, щоб вижити? працювали з державою по військовим замовленням.

"Я точно знаю, що у нас зараз є кримінальне провадження, але я спокійно до цього відношусь,  і ми звісно готуємся до захисту, але якщо прийдуть і буде блокування, я знаю, що ми навіть чіплятися не будемо і готові цим силовикам подарувати ключі від підприємств – спробуйте краще зробити", - підкреслив він.

Група "Текстиль-Контакт" (TK Group) заснована 1995 року. Наразі є холдингом, що об'єднує весь спектр послуг текстильної промисловості - від сировини і ниток до готових рішень для клієнтів B2B, B2G, B2C. В складі групи – 13 фабрик, штат налічує близько 1,5 тис працівників.

Засновником групи є Соколовський, голова комітету оборонних закупівель легкої промисловості при Федерації роботодавців України, член громадського руху "Маніфест 42".

