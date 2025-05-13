В МЗС України пройшла зустріч з керівником посольства Польщі щодо блокування українсько-польського кордону

Заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко у вівторок зустрівся з керівником посольства Республіки Польща в Україні Пйотром Лукасєвічем у зв’язку із ситуацією поблизу пункту пропуску "Дорогуськ" на кордоні з Україною, де польські протестувальники вдалися до блокування руху вантажного транспорту.

Як повідомили у Міністерстві закордонних справ України, українська сторона закликала вжити вичерпних заходів щодо недопущення блокування транспортних шляхів між Україною та Республікою Польща, які є життєво необхідними для підтримки економіки нашої держави та мають важливе гуманітарне значення в умовах триваючої російської збройної агресії.

Міщенко наголосив на неприпустимості впливу внутрішньополітичної ситуації напередодні президентських виборів в Польщі як на економічні інтереси наших країн, так і на українсько-польські відносини у цілому.

"У цьому контексті заступник міністра звернувся до Пйотра Лукасєвіча з проханням якнайшвидше забезпечити контакт між урядом Польщі та протестувальниками для обговорення причин їхніх дій і усунення підстав для блокування українсько-польського кордону на цьому пункті пропуску", - йдеться в повідомленні.

З метою якнайшвидшого врегулювання ситуації на кордоні заступник міністра запропонував встановити безпосередній контакт між керівництвом відповідних міністерств обох країн. Дипломат додав, що Міністерство закордонних справ України готове надати належне сприяння цьому процесу.