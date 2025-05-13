Інтерфакс-Україна
Події
17:48 13.05.2025

Мінкультури просить ЄС врахувати культурний аспект при формуванні наступних пакетів санкцій

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Мінкультури просить ЄС врахувати культурний аспект при формуванні наступних пакетів санкцій

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України просить Європейський Союз врахувати культурний аспект при формуванні наступних пакетів санкцій.

"Сторони обговорили подальше посилення санкційної політики щодо осіб та організацій, причетних до розграбування та незаконного переміщення українських культурних цінностей з тимчасово окупованих територій. МКСК звернулося до представників ЄС з пропозицією врахувати культурний аспект при формуванні наступних пакетів санкцій", - йдеться в повідомленні міністерства по результатам зустріч представників відомства з представниками Консультативної місії Євросоюзу, відповідальними за питання протидії незаконним діям щодо культурної спадщини.

Відзначається, що окрема увага була приділена співпраці України з Нідерландами та Німеччиною у поверненні незаконно вивезених культурних цінностей. 

Зокрема, сторони погодились з тим, що створення повноцінного національного реєстру музейного фонду безумовно сприятиме ідентифікації викрадених артефактів, що полегшить міжнародну співпрацю з цього питання.

"Європейські партнери окреслили готовність і надалі надавати усю необхідну підтримку через обмін досвідом та кращими національними практиками для ведення баз даних культурних втрат", - йдеться в повідомленні.

Теги: #санкції #мінкультури #єс

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