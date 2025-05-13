Інтерфакс-Україна
Події
17:17 13.05.2025

Участь Трампа у мирних перемовинах у Туреччині мало б додатковий імпульс до того, щоб Путін прилетів – Зеленський

1 хв читати
Участь Трампа у мирних перемовинах у Туреччині мало б додатковий імпульс до того, щоб Путін прилетів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначає, що участь президента США Дональда Трампа у мирних перемовинах у Туреччині мала б додатковий імпульс до того, щоб туди прилетів Володимир Путін, але, за його словами, йому наразі невідомо, чи американський президент на них прибуде.

"Ми пропонували президенту Трампу доєднатись. Я не знаю рішення президента США, але в будь-якому випадку, якщо б він підтвердив свою участь, я думаю, що це б мало додатковий імпульс до того, щоб Путін прилетів", - сказав Зеленський під час брифінгу у вівторок.

Теги: #трамп #путін #перемовини #туреччина #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:31 13.05.2025
Зеленський переконаний, що 30-денного припинення вогню буде недостатньо для РФ, щоб та відновила сили

Зеленський переконаний, що 30-денного припинення вогню буде недостатньо для РФ, щоб та відновила сили

17:23 13.05.2025
Якщо Путін не приїде до Туреччини, всі обіцянки лідерів США та Європи про санкції проти РФ мають бути виконані – Зеленський

Якщо Путін не приїде до Туреччини, всі обіцянки лідерів США та Європи про санкції проти РФ мають бути виконані – Зеленський

17:20 13.05.2025
Приліт Путіна на переговори до Туреччини відкриє шлях до інших елементів закінчення війни, включаючи зустріч груп – Зеленський

Приліт Путіна на переговори до Туреччини відкриє шлях до інших елементів закінчення війни, включаючи зустріч груп – Зеленський

17:14 13.05.2025
Зеленський зустрінеться з Ердоганом в Анкарі в четвер і готовий летіти з ним в Стамбул, якщо там буде Путін

Зеленський зустрінеться з Ердоганом в Анкарі в четвер і готовий летіти з ним в Стамбул, якщо там буде Путін

17:13 13.05.2025
РФ за 8-10 травня нанесла по України 115 авіаударів та здійснила 12,1 тис обстрілів, запустила 7,3 тис дронів - Зеленський

РФ за 8-10 травня нанесла по України 115 авіаударів та здійснила 12,1 тис обстрілів, запустила 7,3 тис дронів - Зеленський

16:55 13.05.2025
Трамп іще не визначився з відвідуванням Туреччини у зв'язку з переговорами України та РФ - ЗМІ

Трамп іще не визначився з відвідуванням Туреччини у зв'язку з переговорами України та РФ - ЗМІ

16:41 13.05.2025
Мерц закликав Путіна погодилася на припинення вогню: мʼяч на боці РФ

Мерц закликав Путіна погодилася на припинення вогню: мʼяч на боці РФ

16:17 13.05.2025
Намагання Трампа примусити РФ та Україну до переговорів шляхом ультиматуму не дадуть результату - Климпуш-Цинцадзе

Намагання Трампа примусити РФ та Україну до переговорів шляхом ультиматуму не дадуть результату - Климпуш-Цинцадзе

15:35 13.05.2025
Келлог та Віткофф поїдуть до Туреччини на переговори між Росією і Україною – ЗМІ

Келлог та Віткофф поїдуть до Туреччини на переговори між Росією і Україною – ЗМІ

12:48 13.05.2025
Єрмак: відмова Путіна від переговорів стане "останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну"

Єрмак: відмова Путіна від переговорів стане "останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський переконаний, що 30-денного припинення вогню буде недостатньо для РФ, щоб та відновила сили

Якщо Путін не приїде до Туреччини, всі обіцянки лідерів США та Європи про санкції проти РФ мають бути виконані – Зеленський

Зеленський зустрінеться з Ердоганом в Анкарі в четвер і готовий летіти з ним в Стамбул, якщо там буде Путін

РФ за 8-10 травня нанесла по України 115 авіаударів та здійснила 12,1 тис обстрілів, запустила 7,3 тис дронів - Зеленський

Країни Північно-Балтійської вісімки закликали РФ до безумовного припинення вогню на 30 днів

ОСТАННЄ

Келлог: США обговорюють розміщення військового контингенту Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі в Україні – ЗМІ

Ziferblat закликає українців за кордоном проголосувати за них у першому півфіналі "Євробачення-2025"

Фінальне голосування за зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди з США відбудеться у червні - нардеп

Гурт ZWYNTAR погрожує "Кварталу-95" судом через використання їх пісні під виглядом пародії

Окупанти вдарили "Молнією" по Харкову, поки без постраждалих - Синєгубов

Міноборони та ЗСУ автоматизували процес обліку та зберігання відібраного біологічного матеріалу військовослужбовців

Безробітний з Харківщини вчинив серію підпалів на залізниці за замовленням спецслужб РФ – прокуратура

СБУ: 14-річний підліток на замовлення РФ намагався спалити синагогу у Кривому Розі

Уряд погодив виключення чотирьох індустріальних парків з Реєстру

Україна використовує "Євробачення" як культурну дипломатію - Ковальська

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА