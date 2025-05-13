Участь Трампа у мирних перемовинах у Туреччині мало б додатковий імпульс до того, щоб Путін прилетів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначає, що участь президента США Дональда Трампа у мирних перемовинах у Туреччині мала б додатковий імпульс до того, щоб туди прилетів Володимир Путін, але, за його словами, йому наразі невідомо, чи американський президент на них прибуде.

"Ми пропонували президенту Трампу доєднатись. Я не знаю рішення президента США, але в будь-якому випадку, якщо б він підтвердив свою участь, я думаю, що це б мало додатковий імпульс до того, щоб Путін прилетів", - сказав Зеленський під час брифінгу у вівторок.