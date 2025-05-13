Україна використовує "Євробачення" як культурну дипломатію - Ковальська

Заступниця голови Офісу президента України Олена Ковальська вважає, що міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" став не просто культурною подією, і Україна використовує його як культурну дипломатію.

"Євробачення" - це майданчик, де Україна завжди займає гідне місце, вона завжди помітна. Ми бачимо, що "Євробачення" стало не просто культурною подією. Політичні події також впливають і на те, як проходить "Євробачення", і на те, як голосують країни, і на те, хто виступає", - сказала Ковальська в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Вона підкреслила, що за кількістю охоплення аудиторії "Євробачення" є найбільшою музичною подією в світі, і Україна це використовує, зокрема, як культурну дипломатію.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбувається в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, півфінали – у вівторок, 13 травня, і четвер, 15 травня.

Представники України, гурт Ziferblat виступить у першому півфіналі під номером 5. За даними букмекерів, Україна має 93% шанс пройти у гранд-фінал "Євробачення-2025".