Келлог та Віткофф поїдуть до Туреччини на переговори між Росією і Україною – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп відрядив спеціального представника з питань України генерала Кіта Келлога та спецпредставника з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа до Туреччини на переговори між Росією і Україною, повідомляє у вівторок агентство Reuters з посиланнями на джерела, знайомі з планами.

"Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог поїдуть у четвер до Стамбула для можливих переговорів про те, як припинити війну Росії в Україні", - ідеться у повідомленні.