Інтерфакс-Україна
Події
14:01 13.05.2025

На лівому березі Куп’янська залишається менше 100 осіб, що підлягають евакуації

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На лівому березі Куп’янська залишається менше 100 осіб, що підлягають евакуації

 На куп’янському напрямку триває евакуація населення, наразі на лівому березі Куп’янська залишаються 98 цивільних, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Наразі на лівому березі Куп’янська залишаються 98 людей, які однозначно мають виїхати. Там уже немає комунікацій та можливостей для їх відновлення. На правому березі міста залишаються приблизно 1200 людей", - написав Синєгубов у телеграмі у вівторок.

Як зазначив очільник ОВА, складна ситуація також на борівському напрямку. У 29 населених пунктах громади залишаються ще 1500 осіб. У Великобурлуцькій громаді, яку систематично обстрілюють окупанти, наразі мешкає понад 1 тис. осіб.

 

Теги: #купянськ #евакуація

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