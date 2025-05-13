Інтерфакс-Україна
Події
13:48 13.05.2025

Країни Північно-Балтійської вісімки закликали РФ до безумовного припинення вогню на 30 днів

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Країни Північно-Балтійської вісімки закликали РФ до безумовного припинення вогню на 30 днів

У спільній заяві країни Північної та Балтійської Європи (NB8: Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Естонія) запевнили у підтримці України на шляху до миру та припинення російської агресивної війни.

Відповідну заяву у соцмережі Х опублікував шведський прем'єр Ульф Крістерссон.

"Україна прагне миру. Ми, країни Північної та Балтійської Європи, прагнемо миру. Ми повторюємо наш заклик до повного, безумовного, негайного припинення вогню на 30 днів з можливістю його поновлення. Тільки агресор, Росія, відмовилася прийняти цей підхід", - йдеться у тексті.

Країни вітають прогрес у переговорах, що ґрунтуються на добрій волі, яка прокладає шлях до справедливого та тривалого миру. Також вони високо оцінюють готовність президента України Володимира Зеленського до особистої зустрічі.

"Напередодні початку переговорів ми закликаємо Росію утриматися від усіх атак на цивільне населення та цивільну інфраструктуру. Разом з Європейським Союзом, Сполученими Штатами та партнерами ми готові запровадити подальші санкції, якщо режим припинення вогню не буде дотримуватися", - наголосили країни NB8.

12 травня міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та високий представник ЄС (формат Weimar+) у спільній заяві наголосили, що Росія не продемонструвала жодних серйозних намірів досягти прогресу на шляху до миру, і має зробити це без зволікань.

Раніше повідомлялось, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив готовність прийняти російську та українську делегації в Стамбулі (Туреччина).

Зеленський заявив, що поїде у Туреччину на переговори з росіянами про мир, і хотів би бачити там президента США Дональда Трампа. Він сподівається, що Володимир Путін не уникатиме цієї зустрічі.

Трамп також заявив, що розглядає можливість поїздки до Стамбула, де в четвер може відбутися потенційна зустріч між Зеленським та Путіним.

 

Теги: #балтійські_країни #війна #переговори

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