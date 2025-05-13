Інтерфакс-Україна
Події
12:52 13.05.2025

УЧХ розширює горизонти протимінної діяльності

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УЧХ розширює горизонти протимінної діяльності
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Фахівці з мінної небезпеки проходять спеціалізований навчальний курс з нетехнічного  обстеження територій (НТО) за підтримки Італійського Червоного Хреста та Італійської агенції з розвитку співробітництва.

Як повідомив Український Червоний Хрест (УЧХ) у Фейсбуці, після проходження курсу НТО фахівці  впровадять ці знання в 19 регіонах України, щоб  кожна громада могла знати, як діяти в умовах небезпеки.

Нетехнічне обстеження — це системна робота з громадами, що дозволяє ідентифікувати потенційно небезпечні території без використання технічних засобів. Фахівці аналізують свідчення місцевих мешканців, ознаки на місцевості, дані про бойові дії — і таким чином визначають потенційні зони ризику.

В умовах війни Україна стикається з безпрецедентним рівнем мінного забруднення. Розтяжки, міни, саморобні вибухові пристрої можуть залишатися небезпечними ще багато років після завершення бойових дій. Інформування про ризики вибухонебезпечних предметів та правила безпечної поведінки — це лише перший крок до забезпечення безпеки громадян. Наступний — нетехнічне обстеження територій.

 

Теги: #італійський_червоний_хрест #протимінна_діяльність #тчху #учх

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