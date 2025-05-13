Єрмак: відмова Путіна від переговорів стане "останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну"

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що відмова Володимира Путіна від прямих переговорів у Туреччині буде "останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну", заявив він під час онлайн-участі в сесії Копенгагенського демократичного саміту 2025.

"Ми підтвердили, що президент Зеленський готовий і буде в Туреччині. Вчора була дуже сильна й чітка заява президента Трампа, що він очікує присутності обох лідерів у Туреччині. Він також думає про можливість візиту туди. Вважаю, що, якщо Володимир Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, що Росія не хоче й не готова до будь-яких перемовин", – наголосив Єрмак.

За його словами, станом на зараз росіяни не дали жодної відповіді щодо участі Володимира Путіна в переговорах у Туреччині.

Єрмак наголосив, що у разі відмови Росії від перемовин має бути сильна реакція США та всього світу: нові санкції проти РФ і збільшення військової допомоги Україні.