У середу в Україні очікуються невеликі дощі, вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°

У середу, 14 травня, в Україні пройдуть невеликі дощі (вночі місцями), вітер переважно західний, 5-10 м/с, температура вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°, на високогір'ї Карпат 5-10° тепла, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Укргідрометцентрі.

У Києві 14 травня невеликий дощ (вночі місцями). Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 14-16°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 14 травня найвища температура вдень була 31,3 в 2003р., найнижча вночі 0,1 в 1888р.

У четвер, 15 травня, у західних, північних та Вінницькій областях помірні, вдень в Карпатах значні дощі, на решті території вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім сходу та північного заходу, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10°, на сході країни 2-7° тепла; вдень у більшості західних 9-14°, північних областей 12-17°, на решті території 15-20°; на високогір'ї Карпат вночі та вдень 2-7° тепла.

У Києві 15 травня помірний дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 8-10°, вдень 14-16°.