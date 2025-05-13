Зеленський готовий зустрітися у Стамбулі тільки з Путіним — Подоляк

Президент України Володимир Зеленський у Стамбулі не зустрічатиметься з будь-ким, крім Володимира Путіна, повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі The Breakfast Show у середу.

"Ні, звичайно. Ну це ж не формат", — сказав Подоляк, відповідаючи на запитання, чи буде Зеленський зустрічатися з іншим представником РФ, якщо Путін не приїде на зустріч.

Подоляк заявив, що можлива двостороння зустріч у Стамбулі на нижчому рівні не має сенсу. За його словами, навіть люди з формальним статусом міністрів навряд чи можуть обговорювати фундаментальні питання чи уповноважені ухвалювати ті чи інші рішення.

Як повідомлялося, за підсумками зустрічі Коаліції охочих у суботу, 10 травня, США та країни Європи закликали Росію до 30-денного перемир’я з 12 травня у війні РФ проти України. Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також премʼєр-міністри Британії і Польщі Кір Стармер і Дональд Туск були у Києві особисто, решта країн приєдналися онлайн. Як повідомлялося, позиція була погоджена з президентом США Дональдом Трампом.

У ніч на 11 травня Путін під час пресконференції відмовився підтримати пропозицію України, США та країн Коаліції охочих щодо припинення вогню, запланованого на 12 травня. Замість цього він закликав відновити мирні переговори в Стамбулі з тієї точки, де вони були перервані у 2022 році.

Президент Туреччини Ердоган прийняв пропозицію провести переговори між Росією та Україною у Стамбулі 15 травня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чекатиме на Путіна у Туреччині. "Чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть", – написав він у соцмережі X у неділю ввечері.