Колишній працівник Рівненської АЕС готував повітряну атаку на ЛЕП

Служба безпеки України затримала колишнього працівника Рівненської АЕС - агента воєнної розвідки РФ, який готував повітряну атаку окупантів на лінії електропередач (ЛЕП), які живлять Київ та столичний регіон України.

"Фігурант мав навести російські дрони-камікадзе на високовольтні лінії, що зʼєднують Рівненську атомну електростанцію з енергооб’єктами Київщини. Щоб скоригувати удар, агент намагався встановити GPS-трекер на одну з опор магістральних ЛЕП", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

В СБУ інформують, що за сигналом "маячка" окупанти планували спрямувати "Шахеди", щоб знеструмити столичну агломерацію.

За інформацією української спецслужби, ворожий агент - колишній працівник Рівненської АЕС, звільнився з режимного об’єкта ще до початку повномасштабної війни.

"Навесні 2025 року на його месенджер вийшов "зв’язковий" воєнної розвідки рф з підмосков’я і запропонував співпрацю в обмін на гроші. Після вербування агент отримав від російської спецслужби детальну інструкцію для виконання ворожого завдання", - зазначається в повідомленні.

В спецслужбі уточнюють, що агент попередньо розвідав локації підрозділів українських військ, які охороняють місцеву АЕС і приховано пробирався до "цілі" через відкриту місцевість, а добравшись – намагався активувати трекінговий модуль. У цей момент його затримали контррозвідники СБУ.

На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для контактів з російським ГРУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.