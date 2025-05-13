Глава МЗС Туреччини провів телефонну розмову з Рубіо, а також французьким та російським колегами

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо, а також обговорив з главами МЗС Франції Жан-Ноелем Барро та РФ Сергієм Лавровим зусилля щодо припинення війни між Росією та Україною.

Як повідомляє турецьке державне інформагентство Анадолу, Фідан та Рубіо обмінялись ідеями щодо запланованих переговорів між Росією та Україною. Фідан наголосив на важливості скасування санкцій проти Сирії. Також порущено питання важливості звільнення ХАМАС громадянина США Едана Александера.

Під час розмови також обговорювалися деталі візиту Рубіо до Туреччини в рамках неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, яка відбудеться в Анталії 14-15 травня.

Крім того, Фідан провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро та главою російського МЗС Сергієм Лавровим. З Барро обговорили питання зусилля щодо припинення війни між Росією та Україною, а з Лавровим - останні зусилля щодо встановлення миру між Росією та Україною.

Джерело: https://www.aa.com.tr/tr/gundem/disisleri-bakani-fidandan-telefon-diplomasisi/3565386