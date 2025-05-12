Інтерфакс-Україна
Події
23:28 12.05.2025

Окупанти втратили понад 200 осіб на покровському напрямку - Генштаб

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Російські окупанти втратили на покровському напрямку в понеділок 203 осіб особового складу, загалом на напрямку атакував впродовж доби понеділка 50 раз, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 203 окупанти, з них 128 – безповоротно", - сказано в повідомленні.

Крім того, українські військові знищили дві бойові броньовані машини, п’ять автомобілів, 10 мотоциклів, три БпЛА, термінал супутникового зв’язку, окопний РЕБ, спостережний комплекс "Муром – М" також пошкодили два мотоцикли та одну артилерійську систему.

Загалом на покровському напрямку від початку доби противник атакував у районах населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Стара Миколаївка, Малинівка, Єлизаветівка та в напрямках Попового Яру, Новомиколаївки, Муравки, Олексіївки, Зорі і Попового Яру. Наші захисники зупинили 50 штурмових дій противника. Авіаударів на напрямку зазнали Покровськ, Полтавка, Іллінівка, Сухий Яр.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0JS5kP7PUQoDYCUpyWT49tBzb2iQVyiEr4R1JrUfdzBjoRX8zZTeHkvnUix3mUqDPl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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