Інтерфакс-Україна
Події
22:20 12.05.2025

Зеленський вивів зі складу Ставки головкома Івана Гаврилюка – указ

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Київ. 12 травня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу Ставки верховного головнокомандувача генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка.

Відповідний указ №304 опублікований на сайті президента.

"Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю… вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача І.Гаврилюка", - сказано в тексті указу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, генерал-лейтенант Гаврилюк залишається у команді Міністерства оборони, найближчим часом буде повідомлено про його нову сферу відповідальності.

у жовтні 2023 року Івана Гаврилюка призначили заступником міністра оборони з питань військово-технічної політики. У Міноборони Гаврилюк безпосередньо координував напрямок закупівель. На посаду першого заступника міністра оборони Рустема Умєрова його було призначено 17 травня 2024 року.

У квітні-серпні 2022 року Гаврилюк був головою робочої групи України в координаційному центрі по наданню допомоги у Німеччині. До цього він був начальником Головного управління логістики та заступником начальника Генерального штабу ЗСУ. З квітня 2015 по березень 2018 року Гаврилюк очолював Тил Збройних сил.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/3042025-54869

Теги: #ставка #зміни #зеленський

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