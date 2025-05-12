Польща планує підготувати майже 40 тис. резервістів-добровольців до кінця року

Цього року добровільну базову військову підготовку (DZSW) пройде майже 40 тис. поляків, повідомив у понеділок Військово-видавничий інститут (Wojskowy Instytut Wydawniczy, WIW) при Міноборони Польщі.

"У 2025 році міністерство планує направити на DZSW 39 700 добровольців", - ідеться в повідомленні.

Там уточнили, що з цього числа поточного року вже пройшли підготовку 15,3 тис. осіб.

"Добровольці проходять підготовку в 35 військових частинах по всій країні. Протягом 27 днів вони навчаться користуватися зброєю, дізнаються правила стройової підготовки та набудуть базових навичок військової справи. У цей час вони перебувають у казармах", - ідеться в повідомленні.

Повідомляють, що в межах DZSW із квітня 2022 року підготовку пройшло вже майже 95 тис. осіб.

Раніше польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив про плани створити на додаток до професійної армії і військ територіальної оборони "армію резервістів". "До 2027 року ми зможемо навчати 100 тис. добровольців на рік", - підкреслював політик. Йдеться про добровольців, які раніше не служили в армії, але хочуть пройти військову підготовку і в майбутньому піти в резерв або вступити в професійну армію.