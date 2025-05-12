Досягти припинення вогню можливо у координації з Європою та США - Стефанчук

Досягти припинення вогню можливо у координації з Європою та США, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Україна готова до припинення вогню і встановлення миру. І цей крок може і буде успішно реалізований у координації з Європою і Сполученими Штатами Америки", - сказав Стефанчук на конференції голів парламентів країн Європейського союзу у понеділок у Будапешті.

За словами спікера, на цьому шляху Україна не потребує повчань з високих трибун, а потребує підтримки.

Він підкреслив, що тільки Росія і розв'язана нею війна є головною проблемою Європейського Союзу, яка безпосередньо впливає на все майбутнє ЄС.

"Усі інші проблеми, політичні, економічні, безпекові, енергетичні, навіть гуманітарні, є вже наслідком цієї агресії. І залежить розв'язання їх від того, чи вдасться нам стримати Росію, і чи вдасться Україні вистояти у боротьбі за свою свободу. Але ж вистояти має не тільки Україна. Вистояти має Європа, захистивши власні фундаментальні цінності та принципи", - зазначив Стефанчук.

Він зауважив, що ефективною відповіддю російської агресії має бути європейська єдність і рішучість.