Інтерфакс-Україна
Події
15:39 12.05.2025

Через ворожий удар на Харківщині поранено мирного мешканця – прокуратура

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У понеділок окупаційна армія РФ завдала удару, за попередніми даними, безпілотником по с. Кіндрашівка Купʼянського району Харківської області, внаслідок удару зазнав поранень чоловік, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"Поранень дістав 62-річний чоловік, йому надано допомогу на місці. Точний тип озброєння, яке застосував ворог, наразі встановлюється", - ідеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #харківщина #обстріли

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