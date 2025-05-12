Через ворожий удар на Харківщині поранено мирного мешканця – прокуратура

У понеділок окупаційна армія РФ завдала удару, за попередніми даними, безпілотником по с. Кіндрашівка Купʼянського району Харківської області, внаслідок удару зазнав поранень чоловік, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"Поранень дістав 62-річний чоловік, йому надано допомогу на місці. Точний тип озброєння, яке застосував ворог, наразі встановлюється", - ідеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).