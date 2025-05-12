Інтерфакс-Україна
Події
12:29 12.05.2025

ЄС може ухвалити 17-й пакет санкцій для РФ вже 20 травня – високопосадовий європейський дипломат

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ЄС може ухвалити 17-й пакет санкцій для РФ вже 20 травня – високопосадовий європейський дипломат

Європейський союз може ухвалити 17-й пакет санкцій для Росії вже на наступному засіданні Ради ЄС з питань закордонних справ, яке заплановане на 20 травня, повідомив журналістам за результатами засідання Комітету постійних представників (COREPER) високопосадовий європейський дипломат.

За його словами, обговорення оновленого пакету, яке пройшло у понеділок в Брюсселі, було "дуже консенсусним та швидким. "Деякі держави-члени все ще мають "резерв для вивчення", але якщо все піде добре, ми можемо побачити погодження Комітетом у середу та прийняття наступного вівторка в Раді у закордонних справах", - сказав він.

За словами іншого високопосадового дипломата, після ознайомлення держав-членів з пропозиціями Європейської комісії до проекту санкцій були надані правки. Тому в рамках сьогоднішнього засідання посли розглянули зміни, які були внесені до пакету Європейською комісією після коментарів держав-членів. "Польське головування протягом останніх днів працювало з державами-членами над покращенням пакету. Наприклад, було додано більше суден тіньового флоту (зараз їх близько 200). Решта змін є досить незначними. Більшість делегації підтримує пропозицію. Дехто попросив трохи додаткового часу для завершення подальшого аналізу. Якщо все піде добре, нам вдасться досягти згоди в середу", - розказав високопосадовий європейський дипломат.

Теги: #санкції #єс

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