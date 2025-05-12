Робоча група Україна-ЄС з питань співробітництва в ОПК розпочне роботу вже в цей понеділок

Фото: LRT nuotr.

Нова робоча група Україна-ЄС з питань співробітництва в оборонно-промисловому комплексі проведе перше засідання у понеділок в Брюсселі, повідомив європейський комісар з питань оборони та космосу Андріс Кубілюс.

"Сьогодні важливий день. Сьогодні ми оголошуємо про створення міжінституційної Робочої групи ЄС – Україна. І сьогодні українські та європейські експерти зберуться на першу зустріч, щоб сприяти інтеграції наших оборонних галузей, полегшити розробку спільних проектів або спільних процесів закупівель", - сказав він у понеділок в Брюсселі в рамках роботи Другого форуму оборонної промисловості Україна-ЄС.

Єврокомісар висловив сподівання, що ця спільна робоча група "привнесе нову енергію в нашу співпрацю і допоможе нам реалізувати важливі положення Білої книги". "Як я зрозумів з нашого діалогу, – як з українською, так і з європейською оборонною промисловістю – одним з головних викликів, який об'єднує, мабуть, усіх, хто присутній у цій кімнаті, – це питання безпеки ланцюгів поставок. Давайте вирішимо цей виклик, об'єднавши наші зусилля – давайте подивимося, хто з нас готовий розширити виробництво нітроцелюлози або вибухових речовин. А хто збирається наростити виробництво малих двигунів, які використовуються дронами", - конкретизував завдання групи Кубілюс.

Він також вказав на роботу в Києві Офісу оборонних інновацій ЄС, який "має амбітні заплановані заходи на цей рік". "Наприклад, обмін досвідом щодо безпілотних систем, підтримка досліджень і розробок військового та подвійного використання, підтримка проектів щодо "систем майбутнього солдата" та масових боєприпасів на базі безпілотників", - назвав єврокомісар порядок денний роботи Офісу.

Кубілюс також запевнив, що ЄС "хоче зробити ще більше і збільшити ресурси та діяльність Офісу оборонних інновацій ЄС".