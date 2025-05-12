Інтерфакс-Україна
Події
01:38 12.05.2025

Вбивства повинні припинитися негайно - Келлог про пост Трампа

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Спецпредставник президента США з питань України генерал Кіт Келлог прокоментував заяву Дональда Трампа, наголосивши на необхідності негайного припинення вбивств.

"Президент Трамп послідовно висловлювався чітко. Вбивства повинні припинитися негайно", – написав він у соцмережі Х.

Келлог також раніше зазначав, що перехід до мирних переговорів можливий лише після припинення вогню.

Джерело: https://x.com/generalkellogg/status/1921690844437909865

Теги: #келлог #переговори #сша

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