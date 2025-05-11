Інтерфакс-Україна
Події
23:59 11.05.2025

ХАМАС зробить крок до припинення війни, звільнивши ізраїльсько-американського заручника

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Палестинське угруповання ХАМАС звільнить ізраїльсько-американського заручника Едана Александера, в рамках кроків, спрямованих на припинення вогню, повідомив високопосадовець ХАМАС у Газі Халіль аль Хайя.

"Рух підтверджує свою готовність негайно розпочати інтенсивні переговори й докласти серйозних зусиль для досягнення остаточної угоди про припинення війни та обмін полоненими в погоджений спосіб", — додав він.

Зараз ХАМАС веде перемовини зі Сполученими Штатами. За даними The Times of Israel, ХАМАС погодився звільнити Едана Александера як жест доброї волі до адміністрації президента Дональда Трампа, щоб той змусив Ізраїль зупинити війну.

Джерело: https://t.me/kUoQCMfm8bI1NWE0/1192

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/source-involved-in-efforts-to-free-us-hostage-says-hamas-told-it-will-go-a-long-way-with-trump/

Теги: #війна #заручник #хамас

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