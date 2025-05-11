З початку доби Сили оборони відбили 111 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 111 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

"Російські загарбники завдали 39 авіаційних ударів, скинувши 68 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1262 дрони-камікадзе та здійснили 3821 обстріл по позиціях наших військ і населених пунктах", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у суботу з початку доби станом на 22:00 відбулося 117 бойових зіткнень, у п'ятницю 162.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/24139