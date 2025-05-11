Туск звинуватив спецслужби РФ в причетності до пожежі в торговому комплексі Варшави

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що велика пожежа торговельного центру Marywilska у Варшаві була спричинена підпалом, влаштованим за замовленням російських спецслужб.

"Наразі достеменно відомо, що велика пожежа торгового центру "Маривільська" у Варшаві була спричинена підпалом, замовленим російськими спецслужбами. Частину зловмисників вже затримано, всіх інших ідентифіковано та розшукують. Ми всіх вас знайдемо!", - написав він в соцмережі Х у неділю.

Як повідомлялось, Пожежа в торговому центрі Marywilska 44 у Варшаві сталась 12 травня 2024 року. Тоді вогонь охопив увесь торговельний комплекс. До гасіння долучались 150 рятувальників та понад 50 одиниць техніки.

Джерело: https://x.com/donaldtusk/status/1921629800730382832