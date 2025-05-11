Сполучені Штати оголосили про торговельну угоду з Китаєм – Білий дім

Сполучені Штати Америки й Китай укладають торговельну угоду після перемовин у Швейцарії, повідомляє пресслужба Білого дому у неділю.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про "суттєвий прогрес" у переговорах американців з китайцями стосовно деескалації торгової війни, однак зазначив, що подробиці угоди оголосять уже завтра.

Торговий представник США, посол Джеймісон Грір додав, що угода з Китаєм допоможе вирішити проблему торгового дефіциту між країнами в розмірі $1,2 трлн.

"Дуже добра зустріч сьогодні з Китаєм у Швейцарії. Багато чого обговорили, багато про що домовилися. Повного перезавантаження досягнули в дружній, але конструктивній манері. Ми хочемо бачити, на благо як Китаю, так і США, відкриття Китаю для американського бізнесу", — прокоментував переговори президент США Дональд Трамп.