Інтерфакс-Україна
Події
17:56 11.05.2025

Рубіо відвідає Туреччину 14–16 травня для зустрічі очільників МЗС країн НАТО, говоритимуть про Україну

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Рубіо відвідає Туреччину 14–16 травня для зустрічі очільників МЗС країн НАТО, говоритимуть про Україну
Фото: https://www.president.gov.ua/

Держсекретар США Марко Рубіо відвідає Туреччину 14–16 травня для участі у неформальній зустрічі очільників МЗС країн НАТО для обговорення безпеки в Європі, підготовки до саміту НАТО у Вашингтоні та підтримки України, повідомив Державний департамент США.

"Держсекретар Рубіо вирушить до Анталії, Туреччина, 14 – 16 травня, щоб взяти участь у неформальному засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО для обговорення пріоритетів безпеки Альянсу, в тому числі збільшення інвестицій в оборону Альянсу і припинення російсько-української війни", - йдеться в повідомленні на сайті Держдепу США у неділю.

Зазначається, що, "говорячи про саміт НАТО в Гаазі в червні цього року, держсекретар буде просувати порядок денний президента Трампа, спрямований на забезпечення того, щоб наші союзники внесли свою справедливу частку в те, щоб зробити НАТО сильнішою і ефективнішою".

Теги: #нато #рубіо #туреччина

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