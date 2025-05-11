Рубіо відвідає Туреччину 14–16 травня для зустрічі очільників МЗС країн НАТО, говоритимуть про Україну

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Держсекретар США Марко Рубіо відвідає Туреччину 14–16 травня для участі у неформальній зустрічі очільників МЗС країн НАТО для обговорення безпеки в Європі, підготовки до саміту НАТО у Вашингтоні та підтримки України, повідомив Державний департамент США.

"Держсекретар Рубіо вирушить до Анталії, Туреччина, 14 – 16 травня, щоб взяти участь у неформальному засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО для обговорення пріоритетів безпеки Альянсу, в тому числі збільшення інвестицій в оборону Альянсу і припинення російсько-української війни", - йдеться в повідомленні на сайті Держдепу США у неділю.

Зазначається, що, "говорячи про саміт НАТО в Гаазі в червні цього року, держсекретар буде просувати порядок денний президента Трампа, спрямований на забезпечення того, щоб наші союзники внесли свою справедливу частку в те, щоб зробити НАТО сильнішою і ефективнішою".