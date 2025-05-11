Барро заявив про готовність Європи до переговорів, але спочатку - припинення вогню

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Європа хоче приєднатися до мирних переговорів між Україною та Росією і готова, починаючи з наступного четверга, 15 травня, розпочати переговори, але спочатку потрібно досягти припинення вогню, заявив очільник Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

"Вчора (10 травня – ІФ-У) в Києві ми стали свідками історичної миті, оскільки було зроблено рішучий крок до миру в Україні", – сказав Жан-Ноель Барро в ефірі Radio France.

Барро відреагував на пропозицію Путіна щодо прямих переговорів України і РФ у Стамбулі після 15 травня. Глава МЗС Франції заявив, що Європа хоче приєднатися до переговорів, але після встановлення режиму тиші. "Одностайний заклик європейців та українців, за підтримки американців, до безумовного 30-денного припинення вогню, що починається з понеділка, спонукав Володимира Путіна до кроку в правильному напрямку. Це добре, і ми готові, починаючи з наступного четверга, розпочати переговори, що ведуть до встановлення міцного миру в Україні", - сказав він.

"Ми не ведемо переговори під бомбами чи безпілотниками. Востаннє ми робили це у Стамбулі у 2022 році, це призвело до провалу, і це не завадило Володимиру Путіну вчинити різанину в Бучі, яка жахнула всю планету. Тож "так" мирним переговорам, але спочатку припинення вогню", - сказав він.

"Якщо не буде припинення вогню, можна розраховувати на те, що європейці та американці посилять тиск на Володимира Путіна", – запевнив міністр. "Ми маємо можливість запровадити масштабні санкції, які матимуть руйнівний вплив на російську економіку. Санкції, запроваджені європейцями проти російської економіки протягом останніх трьох років, вже коштували Володимиру Путіну 400 мільярдів євро, або три роки воєнного бюджету", - сказав Барро.

Як повідомлялося, у суботу, 10 травня, лідери Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України за підсумками зустрічі в Києві ухвалили спільну заяву, в якій висловили пропозицію РФ припинити вогонь повністю і без жодних умов з понеділка 12 травня щонайменше на 30 діб. Співавтори заяви погодилися, що в разі висунення Росією попередніх умов, це "можна розглядати лише як намагання продовжити війну та підірвати дипломатію". У разі відмови РФ від запропонованого припинення вогню вони погодилися щодо застосування більш жорстких санкцій до її банківського та енергетичного секторів, націлені на викопне паливо, нафту й тіньовий флот. Також у спільній заяві йшла мова про 17-й пакет санкцій ЄС і продовження роботи над ефективним використанням заморожених російських активів

Водночас на пресконференції в ніч проти неділі Путін проігнорував пропозиції України і європейських партнерів з Коаліції охочих та запропонував 15 травня прямі переговори з Україною у Стамбулі, де останній раз сторони зустрічалися 2022 року на початку розпочатої Росією повномасштабної агресії.